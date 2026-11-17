Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phan Mạnh Hùng và các đồng chí lãnh đạo phường Đồng Hới tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường - Ảnh: P.V

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, MTTQ phường Đồng Hới và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về khu dân cư, chăm lo đời sống Nhân dân. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn phường đã trao 770 suất quà hỗ trợ bằng tiền mặt, trị giá gần 500 triệu đồng và 220 suất quà bằng hiện vật; Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phường đã vận động đăng ký ủng hộ gần 750 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm triển khai.

Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phan Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của MTTQ phường và các tổ chức thành viên trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí đề nghị Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kiến nghị chính đáng của Nhân dân; nâng cao hiệu quả vận động người dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố ngày 6/12/2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phan Mạnh Hùng phát biểu chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường - Ảnh: P.V

Đồng chí Phan Mạnh Hùng cũng đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh vận động Nhân dân hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, góp phần xây dựng phường Đồng Hới ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.