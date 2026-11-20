Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và đoàn công tác thăm, chúc mừng lãnh đạo cán bộ, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: P.V

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo phường Đồng Hới đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, giảng viên và những người đang công tác trong lĩnh vực GD-ĐT; đồng thời ghi nhận, trân trọng những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, giảng viên đối với sự nghiệp GD-ĐT và phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Đại diện Thường trực Đảng ủy phường Đồng Hới và đoàn công tác thăm, chúc mừng lãnh đạo cán bộ, nhân viên Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: P.V

Lãnh đạo phường mong muốn các đơn vị nhà trường, cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng GD-ĐT và bồi dưỡng; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ nhà giáo, giảng viên vững chuyên môn, giàu tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới và đoàn công tác thăm, chúc mừng các cô giáo Trường mầm non Bảo Ninh - Ảnh: P.V

Xác định GD-ĐT có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời tăng cường phối hợp, đồng hành với các cơ quan, đơn vị GD-ĐT, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.