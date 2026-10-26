Phường Đồng Hới: Khởi công xây dựng nhà 'Đại đoàn kết' cho hộ nghèo

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường phường Đồng Hới trao quà cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Luẫn - Ảnh: P.V

Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Hoàng Thị Luẫn, một mình nuôi ba con nhỏ, không có việc làm ổn định, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Hới và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chung tay hỗ trợ tổng 120 triệu đồng xây dựng nhà ở cho bà.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 50 triệu đồng, Tỉnh đoàn hỗ trợ 70 triệu đồng. Ngôi nhà có diện tích khoảng 70m², phấn đấu hoàn thành sau khoảng 1,5 tháng thi công.

Các đại biểu thực hiện lễ động thổ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho bà Hoàng Thị Luẫn - Ảnh: P.V

Việc khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, không chỉ giúp gia đình bà Hoàng Thị Luẫn có điều kiện cải thiện nơi ở, từng bước ổn định cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường.