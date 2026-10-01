Phường Đồng Hới: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn phường - Ảnh: P.V

Năm 2026, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) được phường Đồng Hới triển khai chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong số 52 công dân nhập ngũ, có 41 công dân thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị Quân đội nhân dân và 11 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Công tác giao, nhận quân được tổ chức chu đáo, an toàn; chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm thực hiện.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: P.V

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, phường Đồng Hới tập trung quản lý, rà soát nguồn ngay từ cơ sở, chủ động nắm chắc biến động công dân, nhất là trường hợp đi làm ăn xa; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an và Y tế trong sơ tuyển, khám tuyển. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, Luật CAND; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm chất lượng.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2026 - Ảnh: P.V

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Hới khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2026 - Ảnh: P.V

Dịp này, UBND phường Đồng Hới khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026; trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”-đợt cao điểm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Đồng Hới.