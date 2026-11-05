Phường Đồng Hới cần tạo đột phá trong phát triển, xứng tầm đô thị trung tâm

Về phía phường Đồng Hới có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Thời gian qua, Đảng bộ phường Đồng Hới đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến căn bản, nổi bật như: Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu trước thời hạn; số hóa 100% hồ sơ đảng viên; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức đảng, tổ dân phố, Mặt trận, đoàn thể, hoạt động ổn định.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Về kinh tế-xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.441 tỉ đồng, bằng 155% dự toán tỉnh và HĐND phường giao. Đối với công tác đầu tư công, đến nay, lũy kế giải ngân đạt 110 tỉ đồng, tương đương 60,8% kế hoạch và 92,4% số vốn đã bố trí, bảo đảm mục tiêu về tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn tối đa. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng. Lượng khách tham quan, lưu trú và sử dụng dịch vụ ước đạt trên 1,3 triệu lượt.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đặc biệt, phường Đồng Hới đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao kịp thời mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm; tiếp nhận, quản lý khối lượng lớn hạ tầng đô thị, tài sản công sau sắp xếp. Bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số ở mức cao; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh được giữ vững; niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, phường Đồng Hới đã kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; về cơ chế đặc thù cho đô thị đặc biệt; quan tâm lĩnh vực phát triển kinh tế, quy hoạch, hạ tầng và quản lý đô thị; xem xét quy định thống nhất về phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Đồng Hới một cách đồng bộ, bao gồm: Đường đô thị, chiếu sáng, thoát nước, hồ điều hòa, cây xanh và các công trình liên quan; tránh phân chia manh mún, chồng chéo trong quản lý, vận hành; quan tâm ưu tiên bố trí để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; quan tâm đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận về những kết quả đạt được của phường Đồng Hới thời gian qua, đồng thời cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu những tháng cuối năm 2026 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của phường Đồng Hới.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đồng Hới đạt được trong thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà phường Đồng Hới cần tập trung khắc phục, như: Tiến độ làm sạch dữ liệu đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính cần được thực hiện với những mô hình cụ thể, điển hình, thiết thực và hiệu quả; công tác quản lý trật tự đô thị chưa thực sự đi vào nền nếp; ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa cao; tình trạng ngập úng đô thị chưa được khắc phục triệt để; hoạt động quản lý chợ còn bất cập.

Bên cạnh đó, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công và vốn khoa học, công nghệ chưa đạt yêu cầu; công tác thu hút đầu tư chưa thực sự chủ động. Ngoài ra, công tác quản lý các hoạt động dịch vụ chưa tạo được đột phá, điểm nhấn, chưa hình thành rõ nét bản sắc và vị thế của phường trong vai trò đô thị trung tâm, có sức lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của các địa phương khác.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Đồng Hới phát huy vai trò đô thị trung tâm, xây dựng hình ảnh Đồng Hới văn minh, hiện đại - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ phường Đồng Hới phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải thực sự năng động, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần hành động mạnh mẽ, bảo vệ chính kiến vì sự phát triển chung.

Cấp ủy, chính quyền phường phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển địa phương. Phát huy được vai trò đô thị trung tâm, xây dựng hình ảnh Đồng Hới văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa. Đặc biệt, cần nghiên cứu quy hoạch, sắp xếp các không gian thương mại, dịch vụ theo hướng hình thành những tuyến phố chuyên kinh doanh gắn với từng loại hình, ngành hàng cụ thể.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phường Đồng Hới quyết liệt hơn trong công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và du lịch; quan tâm đầu tư, hình thành những công trình có giá trị, tạo điểm nhấn và sức hấp dẫn cho du lịch. Đồng thời, chủ động phối hợp rà soát, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển các thiết chế văn hóa. Phấn đấu trở thành địa phương điển hình trong triển khai các mô hình thiết chế phục vụ cộng đồng, gồm: Thư viện, trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Đặc biệt, phường phải tiên phong trong chuyển đổi số toàn diện, tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân; xây dựng mô hình “Phường văn minh, an toàn”, gắn với bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của phường Đồng Hới và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết những kiến nghị của địa phương.