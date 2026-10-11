Phường Đông Hoa Lư tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống trong tháng 10

Phần thi kéo co thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hoa Lư; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các tổ chức đoàn thể và đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình.

Với chủ đề “Sắc màu tháng 10 - Vui hội dân gian, gắn kết cộng đồng”, các hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị.

Tại Sân vận động Khánh Hòa, các đội thi hào hứng tranh tài nhiều trò chơi dân gian như kéo co, chuyền chanh, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt và bịt mắt đập bóng. Những màn thi đấu sôi nổi trong tiếng cổ vũ náo nhiệt đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Cùng với các trò chơi dân gian, hội thi nấu ăn được tổ chức tại Nhà đa năng UBND phường với sự tham gia của 25 cơ quan, đơn vị. Các đội thi tích cực chuẩn bị nguyên liệu, trổ tài chế biến những món ăn mang đậm hương vị ẩm thực địa phương như bánh gối, bánh khúc ngũ sắc, cuốn tôm thịt truyền thống, chả đa nem, các món chè, nước ép,... Với sự khéo léo, sáng tạo, các món ăn được trình bày đẹp mắt, hài hòa, góp phần tôn vinh ẩm thực quê hương.

Các đội thi tham gia hội thi nấu ăn.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm ngày thành lập các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tháng 10 thuộc khối MTTQ Việt Nam phường (Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10; Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10; Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10). Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hoa Lư tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.