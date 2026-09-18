Phường Đông Hải xử lý ô nhiễm môi trường tại hồ điều hòa trung tâm

Ngày 18-9, ông Trần Thanh Cương - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất phường Đông Hải cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của công dân về việc hồ điều hòa trung tâm tại Tổ dân phố 1 xuất hiện tình trạng cá chết, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cuộc sống của người dân.

Cá chết tại khu vực hồ điều hòa trung tâm (Ảnh chụp ngày 8-9-2026).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng nêu trên, Ban đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát (đơn vị cung ứng dịch vụ công ích tại hồ điều hòa trung tâm) khẩn trương kiểm tra thực tế, tổ chức thu gom, xử lý cá chết và vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng; tăng cường kiểm tra, theo dõi tình trạng mặt nước và môi trường ở trong và xung quanh hồ.

Hồ điều hòa trung tâm ở phường Đông Hải nhìn từ trên cao.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất phường Đông Hải cho rằng, hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố về thời tiết, nhiệt độ, khả năng lưu thông của nước, điều kiện môi trường nước... Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cá chết cần có cơ sở kiểm tra, đánh giá chuyên môn. Theo đó, Ban sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện tốt việc thu gom, xử lý cá chết, vệ sinh môi trường và tăng cường theo dõi diễn biến tại hồ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường về môi trường nước, ban sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kiểm tra, đánh giá và có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và du khách không xả rác, không đổ nước thải hoặc các chất có nguy cơ gây ô nhiễm xuống hồ.