Phường Đông Hải xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 21-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà, ở Tổ dân phố 6, thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Các đại biểu tham dự khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

Căn nhà có diện tích khoảng 50m², được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, ông Lê Nguyễn Lê Vi - Giám đốc Trung tâm Y khoa Hoa Sen (phường Phan Rang) hỗ trợ toàn bộ gạch lát nền.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà nhằm giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.