Phường Đông Hải triển khai xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Sáng 15-10, UBND phường Đông Hải tổ chức hội nghị triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn phường năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phổ biến Nghị định số 86, ngày 7-12-2023 của Chính phủ về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu văn hóa; Quyết định số 01, ngày 9-1-2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn quy trình bình xét, lập hồ sơ và niêm yết công khai danh sách để lấy ý kiến Nhân dân, bảo đảm việc xét tặng được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 25-10-2026, 21 tổ dân phố tổ chức họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, lập hồ sơ và niêm yết công khai theo quy định. Hồ sơ bình xét “Gia đình văn hóa” và đề nghị công nhận “Tổ dân phố văn hóa” được gửi về UBND phường để thẩm định trước ngày 30-10. Việc công khai danh sách đề nghị công nhận và hoàn tất thủ tục xét tặng sẽ được thực hiện trong tháng 11-2026.