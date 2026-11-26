Từ ngày 23 đến 27-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Đông Hải phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tổ chức khám sức khỏe đối với nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Lịch khám được bố trí theo từng buổi, gắn với địa bàn các tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia. Toàn phường dự kiến có 340 nam thanh niên thuộc diện khám tuyển. Năm 2027, phường được giao 61 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trong đó có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho thanh niên.

Công tác khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Các nội dung khám được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, quy định hiện hành, bảo đảm khách quan, chính xác.

Thông qua khám sức khỏe nhằm đánh giá, phân loại sức khỏe công dân, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.