Phường Đông Hải thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chiều 24-9, UBND phường Đông Hải tổ chức hội nghị triển khai thí điểm hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Tổ dân phố 5 và Tổ dân phố 7 năm 2026.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1-10-2026, 788 hộ dân tại 2 tổ dân phố sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế như giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, vải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện, điện tử thải bỏ, sử dụng bao bì màu trắng. Nhóm 2 là chất thải thực phẩm như thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn, rau, củ, quả và các phần thải bỏ sau sơ chế, chế biến; sử dụng bao bì màu xanh lá cây. Nhóm 3 gồm chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh và các loại chất thải rắn sinh hoạt còn lại, sử dụng bao bì màu xám.

Quang cảnh hội nghị.

Phường Đông Hải đặt mục tiêu 100% cơ quan, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh thuộc khu vực thí điểm thực hiện phân loại đúng quy định; ít nhất 60% hộ dân thực hiện phân loại sau 2 tháng triển khai; 100% phương tiện thu gom tại khu vực thí điểm bảo đảm thu gom riêng từng nhóm chất thải.

Thông qua mô hình, UBND phường hướng đến tăng khả năng tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng, giảm lượng chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý và góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận tổ chức thu gom, vận chuyển theo thời gian phù hợp.

Sau thí điểm, phường Đông Hải phấn đấu hình thành thói quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và từng bước nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn phường.