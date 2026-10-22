Phường Đông Hải ra mắt 21 đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chiều 22-10, UBND phường Đông Hải tổ chức lễ ra mắt Đội Dân phòng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, UBND phường Đông Hải công bố quyết định thành lập và ra mắt 21 đội dân phòng PCCC và CNCH tại các tổ dân phố, với tổng số 420 thành viên, trong đó có 21 đội trưởng và 21 đội phó.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo phường Đông Hải tặng hoa chúc mừng các đội dân phòng tại lễ ra mắt.

Đây là lực lượng quần chúng nòng cốt được xây dựng trực tiếp tại cơ sở, có nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa bàn dân cư. Việc thành lập, củng cố lực lượng góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ và sự cố ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau lễ ra mắt, các đội dân phòng được trang bị một số kiến thức, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập tắt đám cháy ban đầu. Hoạt động nhằm trang bị kỹ năng xử lý tình huống thực tế, nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn phường.