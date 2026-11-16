Phường Đông Hải phối hợp tập huấn sử dụng nền tảng số Viettel Tammi và Tammi OA

Chiều 16-11, UBND phường Đông Hải phối hợp với Viettel Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng nền tảng số Viettel Tammi và Tammi OA cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng các tổ dân phố và đại diện các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu khái quát về nền tảng Viettel Tammi, Tammi OA và nhóm Viettel Tammi; tìm hiểu mục đích, ý nghĩa, vai trò, chức năng cơ bản, đối tượng và nguyên tắc sử dụng. Đồng thời, được hướng dẫn quy trình tải ứng dụng, đăng ký, kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các thao tác tiếp nhận, trao đổi, chia sẻ thông tin, tham gia tương tác trong các nhóm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị còn hướng dẫn thiết lập, quản lý nhóm Viettel Tammi tại từng tổ dân phố; xác định thành viên, phân quyền quản trị, gửi, tiếp nhận và phản hồi thông tin, bảo đảm nội dung chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền. Các đại biểu cũng trực tiếp thực hành cài đặt ứng dụng, thiết lập và vận hành nhóm, xử lý một số tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng khai thác nền tảng Viettel Tammi và Tammi OA, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền phường và các tổ dân phố, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số tại cơ sở.