Phường Đông Hải phối hợp tập huấn chuyển đổi số

Chiều 19-10, UBND phường Đông Hải phối hợp với VNPT Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2026 cho 90 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về chuyển đổi số; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với triển khai Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung hướng dẫn thực hành xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường điện tử; sử dụng chữ ký số; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; số hóa và lưu trữ hồ sơ. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công việc và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số tại phường Đông Hải.