Phường Đông Hải phối hợp bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 11-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải phối hợp với Trung tâm Y khoa Hoa Sen - Ninh Thuận (phường Phan Rang), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát (phường Ninh Chử) tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà, ở Tổ dân phố 6, thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn phường Đông Hải.

Các đơn vị tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà tại lễ bàn giao.

Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 55m². Tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng; trong đó Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do Trung tâm Y khoa Hoa Sen - Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát cùng với kinh phí của gia đình để hoàn thiện căn nhà.

Dịp này, đại diện các đơn vị tài trợ cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã tặng nhiều đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm nhằm tiếp thêm động lực cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hà từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

THANH PHONG