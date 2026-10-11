Phường Đông Hải khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn

Sáng 11-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải phối hợp với chùa Quan Âm (phường Đông Hải) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Cụng (Tổ dân phố 14), thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải và chùa Quan Âm trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Cụng.

Tại buổi lễ, chùa Quan Âm đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Cụng xây dựng nhà ở. Nguồn kinh phí này giúp gia đình có điều kiện xây dựng mái ấm kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống.