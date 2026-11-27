Chiều 27-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Ngọc Quốc, ở Tổ dân phố 19, thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn phường.

Các đơn vị tặng quà cho gia đình ông Trịnh Ngọc Quốc tại lễ bàn giao.

Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 75m², với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Dịp này, đại diện các đơn vị tài trợ cùng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể địa phương đã tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt nhằm tiếp thêm động lực cho gia đình ông Trịnh Ngọc Quốc từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.