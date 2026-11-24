Để các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị được tổ chức chu đáo, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tạo được dấu ấn riêng của địa phương, một đô thị trung tâm ở phía Nam của tỉnh, phường Đông Hà đã quán triệt, triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các phòng, đơn vị chuyên môn để chủ động triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp với UBND phường Nam Đông Hà nhằm thống nhất nội dung, phương án triển khai, bảo đảm các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Theo phân công, các hoạt động chính của sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), thuộc địa bàn phường Nam Đông Hà. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hà cho biết: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, UBND phường đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Công an phường và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương.

Trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia các hoạt động; phối hợp với Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, xây dựng hình ảnh người dân Đông Hà thân thiện, văn minh, mến khách, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Chỉnh trang cảnh quan tại phường Đông Hà sẵn sàng cho Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị - Ảnh: M.N

Phường cũng tập trung chỉ đạo công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh đường phố, vỉa hè, khu vực công cộng; phát quang cây cỏ, khơi thông hệ thống thoát nước; vận động các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh và Nhân dân chủ động chỉnh trang khuôn viên, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Công an phường và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị; tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đậu, đỗ phương tiện không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Các phòng, ban, đơn vị chức năng tiến hành rà soát hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm và các tuyến đường phục vụ việc đi lại của Nhân dân, du khách; xác định những vị trí hư hỏng, chiếu sáng không bảo đảm để có phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời. UBND phường cũng triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức lễ quảng bá các sản phẩm địa phương kết hợp ra mắt dự án chuyển đổi số thông tin hộ kinh doanh qua mã QR Code đa năng tại chợ Đông Hà, góp phần lan tỏa hình ảnh, bản sắc và sức sống thương mại-dịch vụ của phường Đông Hà trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ẩm thực, xác định công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú, du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện, mến khách, UBND phường Đông Hà thành lập tổ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, nhằm rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và các điều kiện bảo đảm an toàn cho Nhân dân, du khách.

Để tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân hướng đến các sự kiện văn hóa trọng đại của quê hương, đất nước, công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan cũng được phường Đông Hà triển khai đồng bộ tại các tuyến đường trung tâm, khu vực ngã 5 Bưu Điện, công viên Lê Duẩn, cầu Đông Hà, cầu Vượt, Trung tâm Chính trị-Hành chính phường và trang trí “tuyến đường cờ kiểu mẫu” tại tuyến đường Hùng Vương, tạo diện mạo sáng, đẹp cho đô thị trong những ngày trước và trong Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị.