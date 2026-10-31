Phường Đông Hà làm tốt công tác an sinh xã hội

Ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hà cho biết: “Công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến những người cần được quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ trong cộng đồng. Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ dân phố còn có các nguồn xã hội hóa, bước đầu phát huy hiệu quả”.

Theo đó, phường duy trì thường xuyên các hoạt động dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Từ đầu năm đến nay, phường đã thực hiện cấp phát quà của Chủ tịch nước cho hơn 2.380 lượt đối tượng chính sách, kinh phí thực hiện hơn 728 triệu đồng; quà của UBND tỉnh cho gần 2.470 lượt đối tượng, kinh phí thực hiện hơn 757 triệu đồng; tặng quà cho gần 500 lượt đối tượng, kinh phí hơn 212 triệu đồng. Bên cạnh đó, phường còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trao gần 900 suất quà cho đối tượng người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết...

Lãnh đạo phường Đông Hà thăm các gia đình chính sách - Ảnh: P.X.D

Cùng với việc chăm lo người có công, phường quan tâm thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, hộ nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. UBND phường Đông Hà đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn ngân sách phường; thăm hỏi, tặng quà cho 11 người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt thuộc hộ nghèo; trao 117 suất quà hộ nghèo trên địa bàn phường; tặng quà cho 5 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, với tổng kinh phí 5 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống...

Đáng chú ý, các tổ dân phố trên địa bàn phường đã tích cực vận động nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 215 triệu đồng, qua đó trao tặng cho 410 trường hợp là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Văn Tứ, tổ dân phố Đông Trì, cho biết: "Gia đình tôi thuộc đối tượng chính sách, hằng tháng được nhận chế độ kịp thời, theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra, vào những dịp lễ Tết, gia đình tôi luôn được lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên, tặng quà nên rất phấn khởi".

Địa phương cũng thường xuyên quan tâm đến công tác hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Theo đó, đợt 1, phường Đông Hà có 3 đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở và 2 đối tượng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa.

Đến nay, 2/3 nhà ở của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đã hoàn thiện việc sửa chữa, 1/3 nhà đang thực hiện; hoàn thành xây mới, sửa chữa 2 ngôi nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Công tác chi trả chính sách ưu đãi người có công hằng tháng trên địa bàn phường được thực hiện tốt. Tổng số đối tượng được chi trả đến thời điểm tháng 9/2026 cho người có công là gần 900 lượt đối tượng, với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng, trong đó, chi trả không dùng tiền mặt 740 người, đạt tỉ lệ gần 83%; đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội gần 2.340 lượt đối tượng, trong đó thực hiện chi trả không dùng tiền mặt hơn 1.800 người, đạt tỉ lệ 77,08%.

Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phường Đông Hà đã tổ chức hội nghị đối thoại với người có công với cách mạng, thân nhân người có công, bảo trợ xã hội và hưu trí tại các tổ dân phố: Đường 9, Sông Hiếu, Đông Trì, Tây Trì với 187 đối tượng tham gia.

Ngoài ra, phường còn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hà cấp hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh…; gần 1.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội kịp thời, theo đúng quy định.

Những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội tại phường Đông Hà đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố sự gắn kết trong cộng đồng và tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.