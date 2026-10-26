Phường đông dân nhất TPHCM kiến nghị bổ sung biên chế

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết, địa phương có diện tích 21,375 km2, quy mô dân số 256.143 người, trong đó tỷ lệ tạm trú chiếm hơn 60%.

Dĩ An là trung tâm công nghiệp - thương mại với 4 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, quy tụ 5.145 doanh nghiệp. Đảng bộ phường có 73 tổ chức đảng trực thuộc và 4.003 đảng viên.

Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn khảo sát tại phường Dĩ An

Với những đặc điểm nêu trên, cho thấy công tác quản lý an sinh xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, quản lý cư trú, an ninh trật tự, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục và giải quyết thủ tục hành chính... là rất lớn

Trong khi đó, tổng số biên chế tạm giao năm 2026 cho khối chính quyền là 70, nhưng số lượng thực tế có mặt là 66 người, còn khuyết 4 biên chế.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Nguyễn Văn Đông báo cáo tình hình sử dụng biên chế tại địa phương

Từ đó, phường Dĩ An kiến nghị thành phố quan tâm bổ sung thêm biên chế. Đối với một số nhiệm vụ có thể thuê lao động theo hình thức khoán hợp đồng, riêng các nhiệm vụ thuộc ngành dọc có thể giao về cho đơn vị chủ quản.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận các kiến nghị của phường Dĩ An. Đồng chí đề nghị địa phương phải xác định và đề xuất với thành phố những vị trí có cơ chế khoán hợp đồng, nhằm giảm áp lực cho biên chế. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tính toán lại phương pháp, cách bố trí lao động để nâng cao chất lượng công việc, từng tháng đánh giá lại xem có hiệu quả hơn không.

“Giai đoạn đầu có thể còn gặp nhiều khó khăn, nhưng qua một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cơ bản các địa phương đã nhận diện được công việc, nếu không có phương pháp mà chỉ làm theo cách cũ thì khó đáp ứng được khối lượng công việc lớn”- đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, phường Dĩ An tiếp tục nỗ lực để thực hiện việc sắp xếp, chắt chiu và sử dụng biên chế một cách hợp lý, các bộ phận chịu trách nhiệm số hóa, không bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công việc.