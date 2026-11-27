Vận hành bộ máy mới với khối lượng công việc lớn

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Dĩ An trở thành địa bàn có quy mô dân số lớn của TP.HCM, với hơn 256.000 người. Quy mô dân số lớn cùng tốc độ đô thị hóa nhanh đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý Nhà nước, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại khu vực một cửa ở phường Dĩ An.

Dĩ An tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giáo dục. Trên địa bàn có 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp, hơn 5.100 doanh nghiệp và trên 16.500 hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều cơ sở giáo dục đại học lớn, tiếp giáp các khu vực đông dân cư. Những đặc điểm này khiến nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính luôn ở mức cao, từ đăng ký hộ tịch, chứng thực, đăng ký hộ kinh doanh đến các thủ tục phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo UBND phường Dĩ An, trung bình mỗi ngày, bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả trên 300 hồ sơ. Trong 10 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp nhận và chuyển giải quyết 37.249 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,95%. Đã có 36.935 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả.

Khối lượng công việc lớn trong khi bộ máy phải thích ứng với phương thức tổ chức, vận hành mới tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Một số lĩnh vực có lượng hồ sơ phát sinh lớn như hộ tịch, chứng thực, đăng ký hộ kinh doanh thường xuyên gây áp lực cho bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Trước tình hình đó, chính quyền phường Dĩ An chủ động điều chỉnh phương thức tổ chức, phân công cán bộ, công chức các phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, hạn chế hồ sơ trễ hẹn.

Vào những thời điểm lượng hồ sơ tăng cao, cán bộ, công chức sẵn sàng làm thêm giờ để bảo đảm tiến độ giải quyết theo quy định. Đây cũng là nỗ lực của đội ngũ công chức trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt gần như tuyệt đối

Dù phải xử lý khối lượng hồ sơ lớn, phường Dĩ An vẫn duy trì chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở mức cao. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt 99,97%; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, số hóa và cấp kết quả điện tử cũng đạt 100%.

“Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,95% cho thấy người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước thích ứng với phương thức giao dịch hành chính trên môi trường số. Những kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức mà còn cho thấy sự chuyển biến trong phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở…”, ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết.

Theo ông Hồng, thay vì chủ yếu giải quyết công việc trực tiếp như trước, phường đang từng bước chuyển sang mô hình phục vụ chủ động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Một góc phường Dĩ An (Ảnh: X.Đoàn).

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục ngay tại nhà hoặc nơi làm việc, giảm thời gian đi lại, chờ đợi. Đồng thời, số hóa hồ sơ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng theo dõi tiến độ xử lý.

Từ thực tiễn vận hành, UBND phường Dĩ An xác định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu và khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin.

Theo địa phương, một số thủ tục vẫn gặp khó khăn do dữ liệu giữa hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành và hệ thống chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn. Việc xác thực, tra cứu thông tin đôi lúc còn vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là kết nối các hệ thống mà còn phải bảo đảm kết nối ổn định, dữ liệu đầy đủ, chính xác và được khai thác hiệu quả.

Trước yêu cầu này, phường tập trung cải thiện chất lượng khai thác, số hóa và tái sử dụng dữ liệu, hướng đến mục tiêu người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, các cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu sẵn có để phục vụ những lần giải quyết thủ tục tiếp theo.

Song song đó, địa phương xây dựng bộ hướng dẫn mẫu đối với các thủ tục hành chính phát sinh nhiều. Nội dung tập trung làm rõ thành phần hồ sơ, các bước chuẩn bị, quy trình thực hiện và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các tài liệu được công khai tại bộ phận một cửa, khu vực hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của phường và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Cách làm này giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động chuẩn bị hồ sơ, hạn chế việc bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần. Qua đó, cán bộ tiếp nhận cũng giảm thời gian hướng dẫn các thủ tục phổ biến, tập trung hơn cho công tác chuyên môn.

Đối với những vướng mắc phát sinh từ hệ thống công nghệ thông tin, phường chủ động tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, đồng thời hỗ trợ người dân ngay từ khâu tiếp nhận để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Thực tiễn tại Dĩ An cho thấy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là thay đổi tổ chức bộ máy mà còn đòi hỏi chuyển biến thực chất trong tư duy quản lý và phương thức phục vụ.

Với quy mô dân số lớn nhất TP.HCM, số lượng hồ sơ hành chính nhiều và hoạt động kinh tế đa dạng, việc duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm hạn, đúng hạn đạt gần 100% là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, phía sau những con số này vẫn là áp lực công việc lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, cùng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, đồng bộ hệ thống thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ, công chức phục vụ người dân niềm nở, chu đáo.

Thời gian tới, phường Dĩ An xác định tiếp tục đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời, địa phương tăng cường hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công trực tuyến.

"Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm mọi hồ sơ của cá nhân, tổ chức đều được tiếp nhận thuận lợi, xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; kết quả giải quyết được trả nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định", ông Hồng nói.

Những kết quả bước đầu tại Dĩ An cho thấy nỗ lực thích ứng của chính quyền cơ sở trước yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức quản trị.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, việc duy trì chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức là những yếu tố quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.