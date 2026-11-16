Phường Đống Đa tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh ngành Giáo dục địa phương có nhiều thay đổi sau sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, lãnh đạo phường tặng hoa, chúc mừng, phát biểu động viên các thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Thanh Hòa

Theo đồng chí Trịnh Hữu Tuấn, việc hợp nhất các trường không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mô hình tổ chức mà còn tác động đến tâm tư, tình cảm và môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục.

“Dù tên trường hay mô hình tổ chức có thay đổi, những giá trị truyền thống và tâm huyết của các thế hệ nhà giáo vẫn luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy”, Chủ tịch UBND phường Đống Đa nhấn mạnh.

Trong giai đoạn mới, lãnh đạo phường đề nghị các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hòa

Tại chương trình, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, nhà giáo Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhà giáo Đinh Thị Vân Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Trường THCS Thái Thịnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025-2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026.

Cùng với đó, 4 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2025-2026. Nhà giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Các đại biểu chúc mừng tập thể, cá nhân ngành Giáo dục phường Đống Đa được khen thưởng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Thanh Hòa

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Đống Đa cũng trao hoa, quà tri ân các cơ sở giáo dục, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.