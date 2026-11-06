Phường Đống Đa trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Trong đợt này, Đảng bộ phường Đống Đa có các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Theo đó, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm; 35 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 22 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 513 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 14 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Lê Tuấn Định phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đỗ Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên. Đằng sau mỗi tấm Huy hiệu là một chặng đường gắn bó với Đảng, là những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; là những tấm gương sáng trong gia đình, khu dân cư và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các đảng viên lão thành vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp 7-11. Ảnh: Đỗ Hưng

Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đảng viên cao tuổi Đảng; trân trọng lắng nghe, phát huy những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đống Đa trao Huy hiệu Đảng và giấy chứng nhận cho các đảng viên theo từng nhóm tuổi Đảng. Ảnh: Đỗ Hưng

Việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng bộ phường Đống Đa ngày càng vững mạnh.