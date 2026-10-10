Phường Đống Đa tổ chức Ngày hội chuyển đổi số

Ngày hội Chuyển đổi số phường Đống Đa diễn ra sáng nay 10-10. Ảnh: Thương Huyền

Sự kiện chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và hướng tới Ngày Công dân số Việt Nam 15-10

Hiện, 100% cán bộ phường Đống Đa ứng dụng văn bản điện tử và chữ ký số, nhờ đó địa phương đã giảm 45% văn bản giấy và đẩy nhanh 20-25% tiến độ giải quyết công việc. Phường cũng đã hỗ trợ 6.600 doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số; nhân rộng mô hình “Tổ dân phố số” đến 23/23 tổ dân phố; đồng thời hoàn thành 100% việc thu thập dữ liệu đất đai (17.734/17.734 thửa đất)…

Các em học sinh trải nghiệm robotics tại sự kiện. Ảnh: T.H

Tại sự kiện, 24 gian hàng công nghệ là không gian kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và người dân; trưng bày, giới thiệu, hướng dẫn người xem trải nghiệm các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các em nhỏ hào hứng với hoạt động tại Ngày hội chuyển đổi số. Ảnh: T.H

Các hoạt động trải nghiệm, trình diễn về giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics thu hút đông đảo thanh thiếu niên, học sinh...

Thuế cơ sở 4 thành phố Hà Nội hỗ trợ, hướng dẫn người dân kê khai thuế. Ảnh: T.H

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải, đối với chính quyền cơ sở, giá trị của chuyển đổi số được đo bằng hiệu quả giải quyết công việc, sự thuận tiện của người dân và chất lượng phục vụ của chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải. Ảnh: T.H

Với tinh thần đó, phường Đống Đa đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính, giáo dục, y tế và các hoạt động cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc đưa kỹ năng và tiện ích số đến từng người dân.

Thời gian tới, UBND phường tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục "Đi từng ngõ, gỡ từng nhà, hướng dẫn từng người dân", hỗ trợ sử dụng iHanoi, VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Công an phường hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: T.H

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường chủ động xây dựng trường học thông minh, phát triển giáo dục STEM, Robotics, ứng dụng AI phù hợp, an toàn. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị công nghệ hợp tác, đồng hành đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với người dân; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, quản trị kinh doanh số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.