Phường Đống Đa: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác nội chính

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Về phía phường Đống Đa có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường cùng đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ, công chức và lực lượng làm công tác nội chính tại cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị Ảnh: Thanh Hòa

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nội chính, nhất là trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp công dân và giải quyết những vấn đề phát sinh từ địa bàn dân cư.

Đồng chí Lê Tuấn Định, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa

Phát biểu định hướng tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Lê Tuấn Định nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nội chính; gắn việc nắm vững các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở.

Báo cáo viên trực tiếp tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Trường tập trung trọng tâm vào những điểm mới của Luật số 132/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026; các quy định, văn bản của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

TS Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa

Đặc biệt, hội nghị dành thời gian trao đổi về kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đây là những nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời góp phần giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thông qua nội dung truyền đạt của báo cáo viên Trung ương và trao đổi, thảo luận, hội nghị góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn dân cư, nâng cao năng lực vận dụng các quy định vào thực tiễn; bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng trình tự, khách quan, công tâm và kịp thời.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa

Việc tổ chức tập huấn thể hiện sự chủ động của Đảng ủy phường Đống Đa trong tăng cường công tác xây dựng Đảng, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.