Phường Đống Đa lan tỏa “Hành trình di sản văn hóa phi vật thể”
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tối 22/11, tại Đình Ứng Thiên, UBND phường Đống Đa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hành trình di sản văn hóa phi vật thể”. Chương trình là dịp tôn vinh những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-dong-da-lan-toa-hanh-trinh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-246261123092834018.htm