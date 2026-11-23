Ngành du lịch TPHCM đã cán mốc doanh thu hơn 330.000 tỷ đồng sau 11 tháng năm 2026, vượt kế hoạch cả năm. Trong mùa cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch tiếp tục tung nhiều chương trình kích cầu để tạo đà cho tăng trưởng của năm 2027.