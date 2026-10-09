Phường Đống Đa kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Đống Đa đã từng bước ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là duy trì hoạt động ổn định mà còn phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực công.

Theo đó, việc kiện toàn bộ máy, điều chỉnh biên chế và đầu tư công cần được xem xét trong tổng thể mục tiêu xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét các tờ trình của UBND phường về tổ chức lại các phòng chuyên môn; điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND phường đã thống nhất thông qua các nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Đinh Nguyên Mạnh đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định.

Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường cần tăng cường giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Trao máy tính cho các đại biểu HĐND phường tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Hưng

Cùng ngày, Thường trực HĐND phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số khối cơ quan dân cử giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường; kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND phường giai đoạn 2026 - 2031; bàn giao máy tính cho đại biểu HĐND phường Đống Đa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hướng ứng Ngày Chuyển đổi số 10-10.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là hướng tới 100% kỳ họp HĐND phường được tổ chức theo mô hình không giấy tờ; 100% đại biểu sử dụng nền tảng số điều hành tập trung do thành phố triển khai; các kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, số hóa, theo dõi và đôn đốc giải quyết.

Đặc biệt, phường đặt mục tiêu tỷ lệ giải quyết dứt điểm các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình đạt trên 95%; tỷ lệ trả lời kiến nghị cử tri đúng hạn đạt trên 95%. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu và các công cụ số cũng được xác định là giải pháp hỗ trợ đại biểu trong hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Việc đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số cho thấy định hướng đổi mới hoạt động của chính quyền phường Đống Đa, trong đó hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ người dân và trách nhiệm trước cử tri được đặt ở vị trí trung tâm.