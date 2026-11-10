Phường Đống Đa: Không để kiến nghị của người dân bị bỏ sót, kéo dài

Thông tin tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường Đống Đa cho biết, trong 10 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tọa hội nghị lắng nghe các kiến nghị của đại biểu. Ảnh: Hoa Thành

Đến ngày 31-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 115% dự toán thành phố giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 98,8%; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 90 đảng viên mới. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, từ 77 tổ dân phố còn 23 tổ dân phố; 59 chi bộ khu dân cư được sắp xếp thành 23 chi bộ tổ dân phố; 12 trường công lập được tổ chức lại thành 6 trường.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết trước và đúng hạn đạt 99%; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt 100%. Phường cũng triển khai các mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”, “Tổ dân phố số”, “Cán bộ phường số”; trang bị màn hình, máy tính phục vụ họp trực tuyến tại các tổ dân phố, từng bước đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hoa Thành

Với chủ đề “Cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và hiệu quả phục vụ nhân dân”, hội nghị đã ghi nhận 10 câu hỏi, kiến nghị của các đại biểu thuộc hai nhóm nội dung. Nhóm thứ nhất liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhóm thứ hai tập trung vào cải cách hành chính, đổi mới phương thức điều hành và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Các ý kiến đã được đại diện cấp ủy, chính quyền và các bộ phận chuyên môn trao đổi, giải đáp theo chức năng, thẩm quyền.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Hoa Thành

Đáng chú ý, ông Chu Mạnh Thìn, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 3 phản ánh, sau sắp xếp, quy mô tổ dân phố lớn hơn, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở tăng, trong khi chế độ phụ cấp, kinh phí hỗ trợ còn hạn chế. Ông đề nghị chính quyền quan tâm, có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với những người trực tiếp tham gia công tác tại địa bàn dân cư.

Giải đáp kiến nghị, đại diện UBND phường cho biết, địa phương đang thực hiện thủ tục điều chỉnh kinh phí để chi trả phụ cấp theo mức lương cơ sở mới, đồng thời truy lĩnh phần chênh lệch trong quý IV-2026. Đối với những chức danh chưa được hưởng chế độ hỗ trợ thường xuyên, phường sẽ tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Cũng liên quan đến hoạt động ở cơ sở, bà Nguyễn Thị Tho, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 3 đề nghị làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa chi bộ, tổ dân phố và các đoàn thể, tránh chồng chéo nhiệm vụ, giảm hội họp và báo cáo không cần thiết. Tiếp thu ý kiến, Đảng ủy phường xác định tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giảm áp lực cho cán bộ cơ sở.

Đại diện Đoàn Thanh niên phường cũng đặt vấn đề về chính sách thu hút nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo UBND phường, năm 2026, địa phương đã đề xuất tuyển dụng 2 chỉ tiêu công chức thuộc diện nhân lực chất lượng cao, song mới có 1 chỉ tiêu được phê duyệt và hồ sơ đăng ký chưa đáp ứng điều kiện. Phường sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ.

Ngoài ra, các đại biểu còn kiến nghị đơn giản hóa quy trình bầu hòa giải viên ở cơ sở, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lê Tuấn Định, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: PV

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa nhấn mạnh, đối thoại không chỉ là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà quan trọng hơn là phải tạo được những chuyển biến cụ thể trong giải quyết các vấn đề từ cơ sở.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, phân loại từng kiến nghị; xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, thời hạn giải quyết và kết quả cần đạt được. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu không để kiến nghị của người dân bị bỏ sót, kéo dài hoặc không rõ trách nhiệm giải quyết; mọi nội dung phải được xem xét, xử lý đúng thẩm quyền, có thông tin phản hồi để nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

Khẳng định sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo quan trọng đối với chất lượng lãnh đạo, quản lý và phục vụ, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.