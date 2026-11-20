Lễ gắn biển được tổ chức tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (số 2, ngõ 14 phố Hồ Đắc Di), đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, mang ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đống Đa, công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Bế Văn Đàn được khởi công từ tháng 10-2025, với tổng mức đầu tư hơn 65,88 tỷ đồng; hoàn thành vượt tiến độ 90 ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Thanh Hòa

Dự án gồm các hạng mục xây dựng bổ sung khối nhà chức năng; nâng tầng khối nhà học kết hợp khối hiệu bộ; cải tạo, sửa chữa và bố trí lại các phòng chức năng. Đồng thời, công trình được đầu tư xây dựng sân khấu mới, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, phòng cháy, chữa cháy và bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.

Đáng chú ý, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2026-2027, vượt tiến độ kế hoạch 90 ngày, tương đương rút ngắn 22,64% thời gian thực hiện. Dự án cũng tiết kiệm 0,16% chi phí so với tổng mức đầu tư.

Công trình được gắn biển đúng dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay. Ảnh: Thanh Hòa

Việc hoàn thành công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu về phòng học, phòng chức năng mà còn tạo dựng không gian giáo dục xanh, sạch, hiện đại, với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, phục vụ tốt hơn hoạt động giảng dạy, học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, công trình trở thành trụ sở chính của Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục của phường Đống Đa.

Ghi nhận ý nghĩa và kết quả thực hiện dự án, ngày 17-11-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6300/QĐ-UBND công nhận công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Bế Văn Đàn là công trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các tập thể, cá nhận đón nhận quyết định và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích trong quá trình thực hiện công trình. Ảnh: Thanh Hòa

Cũng tại quyết định này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho UBND phường Đống Đa và 2 cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện công trình.

Việc gắn biển công trình vào đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, càng khẳng định sự quan tâm của thành phố và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, coi đầu tư cho trường học là đầu tư cho tương lai.