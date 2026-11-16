Phường Đống Đa: Đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến học sinh

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ Công an, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tập trung phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, nhận diện những nguy cơ gây chập điện, cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện và kỹ năng xử lý khi phát hiện sự cố.

Học sinh nhà trường hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến cách sử dụng thiết bị điện an toàn. Ảnh: Thanh Hòa

Đặc biệt, chương trình được xây dựng lồng ghép trong giờ chào cờ đầu tuần, theo hướng tăng cường tương tác với học sinh thông qua những câu hỏi tình huống như: Cần làm gì khi phát hiện thiết bị điện có dấu hiệu chập cháy? Khi xảy ra hỏa hoạn, phải xử lý thế nào để bảo vệ bản thân và thoát nạn an toàn?

Đây là những nội dung gần gũi, giúp học sinh chủ động tìm hiểu, ghi nhớ kiến thức và nâng cao khả năng nhận diện các nguy cơ mất an toàn ngay trong gia đình, trường học.

Những kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được truyền đạt dễ hiểu qua hướng dẫn của cán bộ Đội PCCC khu vực, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hòa

Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cán bộ ngành điện còn truyền đạt những nguyên tắc sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; khuyến cáo học sinh không tự ý tiếp xúc, sửa chữa thiết bị điện khi không có sự hướng dẫn của người lớn.

Nhà trường và đơn vị tham gia tuyên truyền tặng quà cho học sinh tham gia trả lời câu hỏi tình huống. Ảnh: Thanh Hòa

Thông qua chương trình, lực lượng công an, ngành điện và nhà trường mong muốn mỗi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân mà còn trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, chia sẻ những điều đã học với người thân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong từng gia đình, nhất là trong bối cảnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn nhiều diễn biến phức tạp.