Phường Đống Đa: Đảng viên 97 tuổi vinh dự nhận Huy hiệu Đảng tại nhà

Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Nguyên Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa; đại diện Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy phường và cấp ủy Chi bộ 20.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Nguyên Mạnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Văn Tường theo Quyết định số 3424-QĐ/TU ngày 2-11-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Đinh Nguyên Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Tường. Ảnh: TM

Đảng viên Phạm Văn Tường sinh ngày 20-1-1929, quê tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh; vào Đảng ngày 8-2-1958, chính thức ngày 8-8-1958. Quá trình công tác của đồng chí gắn liền với những giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 1946, đồng chí tham gia lực lượng tự vệ tại địa phương; năm 1950 nhập ngũ, công tác trong lĩnh vực tài chính quân đội. Trong những năm tiếp theo, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sư đoàn 367, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, Sư đoàn 361 và Quân đoàn I. Từ năm 1976 đến năm 1989, đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng ngành Tài vụ tại Học viện Quân sự cấp cao.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí Phạm Văn Tường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Ba và các Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Nguyên Mạnh bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của đảng viên Phạm Văn Tường trong suốt những năm tháng tham gia cách mạng, công tác trong quân đội và sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của cá nhân đảng viên mà còn là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, Chi bộ 20 và toàn Đảng bộ phường Đống Đa.

Đồng chí Đinh Nguyên Mạnh khẳng định, những đảng viên lão thành như đồng chí Phạm Văn Tường là tấm gương về lòng trung thành với Đảng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc, để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Đoàn công tác chúc mừng gia đình đảng viên Phạm Văn Tường. Ảnh: TM

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên Phạm Văn Tường, đồng chí Đinh Nguyên Mạnh chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, chi bộ và các thế hệ đảng viên trẻ.

Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà thể hiện sự quan tâm, trân trọng của Đảng bộ phường Đống Đa đối với những đảng viên cao tuổi, có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay.