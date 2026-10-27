Phường Đômg Ngạc: Đối thoại để giải quyết những vấn đề dân sinh

Một trong những nội dung được quan tâm tại Hội nghị là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự, thuộc Tổ dân phố Đống 2.

Theo UBND phường Đông Ngạc, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường tiếp nhận 75 hồ sơ từ phường Cổ Nhuế 2 cũ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, 39 hồ sơ đã được giải quyết; trong đó 10 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận, 2 hồ sơ chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai để vẽ giấy chứng nhận, 9 hồ sơ chuyển cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính, 10 hồ sơ đã công khai. Còn 36 hồ sơ đang tiếp tục kiểm tra, giải quyết.

Đối với tiền sử dụng đất, UBND phường cho biết các hồ sơ tồn tại từ trước được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; việc công nhận quyền sử dụng đất trong năm 2026 thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 26-11-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tại Hội nghị, nhiều kiến nghị về trật tự đô thị, môi trường và hạ tầng cũng được UBND phường trả lời. Với khu vực “chợ cóc đường tàu” tại Cổ Nhuế, phường đã thành lập tổ công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ lấn chiếm; đồng thời giao Công an phường duy trì kiểm tra, xử lý các trường hợp tái vi phạm.

Từ ngày 15-11-2025, Công an phường đã xử lý 34 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, 59 trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè và 601 trường hợp bán hàng nhỏ lẻ vi phạm. Phường cũng đề xuất bổ sung biển báo và tiếp tục kiểm tra tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.

Đối với ao gần Nghĩa trang liệt sĩ Đông Ngạc bị ô nhiễm do nước thải, phường đã đưa nội dung này vào danh mục khảo sát, dự kiến đề xuất đầu tư trong năm 2027. Những vấn đề về bụi, đất thải trên đường Hoàng Tăng Bí; hư hỏng, sụt lún tại một số tuyến đường ven sông Nhuệ, sông Pheo và khu vực hố cáp ngầm Đức Thắng cũng được rà soát, yêu cầu khắc phục.

Đối với dự án đường Tây Thăng Long, UBND phường cho biết 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng trước ngày 30-4-2026. Phường đã xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 182 hộ gia đình, cá nhân đang thực tế sinh sống tại khu vực; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư.

Liên quan tình trạng hư hỏng tại nghĩa trang Gò Bạt, trong đó có khoảng 40 ngôi mộ bị sụt lún, UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và phối hợp với chủ đầu tư xác định nguyên nhân, trách nhiệm, sớm có phương án khắc phục.

Từ những nội dung được trả lời tại Hội nghị có thể thấy, các kiến nghị của nhân dân đang được phường Đông Ngạc phân loại theo từng lĩnh vực, xác định rõ đầu việc và hướng xử lý. Đây cũng là cơ sở để chính quyền tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giải quyết những vấn đề dân sinh còn tồn tại, góp phần nâng cao hiệu quả đối thoại và củng cố niềm tin của nhân dân.