Tham gia hội nghị có lãnh đạo phòng Văn hóa Xã hội, các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín, cán bộ, hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên và thành viên mô hình “Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết” tại các bản vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Đoàn Kết.

Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị, cập nhật kiến thức thông qua 4 chuyên đề trọng tâm: Kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, nhận diện định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; nhận diện các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, bạo lực trên môi trường mạng và các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, hỗ trợ người bị bạo lực; kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động và truyền thông tại cộng đồng.

Đồng chí Pờ Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đoàn kết chia sẻ các kiến thức về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia thảo luận, xử lý tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và các tổ chức ở cơ sở trong thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị là hoạt động triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và lực lượng nòng cốt tại cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, từng bước xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.