Phường Đoàn Kết hợp tác với Viễn thông Lai Châu về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lưu Đình Thắng - Phó Giám đốc VNPT Lai Châu; Tạ Bích Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 của 2 bên thống nhất phối hợp triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin.

Trong đó, đáng chú ý là việc nghiên cứu, triển khai nền tảng điều hành cấp xã, phường; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tìm kiếm văn bản, tổng hợp thông tin, soạn thảo và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó là các giải pháp quản lý khu phố, tương tác công dân, phòng họp không giấy, họp trực tuyến, hệ thống camera giám sát và quản lý quy hoạch đô thị.

Quang cảnh hội nghị.

Ở lĩnh vực xã hội số, hai bên phối hợp triển khai các giải pháp phục vụ y tế, giáo dục, hồ sơ sức khỏe điện tử, giáo dục số; tổ chức tập huấn kỹ năng số, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với kinh tế số, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, hóa đơn điện tử, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc nông sản và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo lộ trình dự kiến, một số nhiệm vụ sẽ được triển khai ngay trong quý IV/2026, tập trung vào nền tảng điều hành cấp xã, phường, quản lý khu phố và tương tác công dân, phòng họp không giấy tờ, các giải pháp y tế số, giáo dục STEM, bình dân học vụ số và khảo sát hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin.

Để thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả, UBND phường Đoàn Kết đề nghị Viễn thông Lai Châu phối hợp triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thông qua rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối và khai thác dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc; nâng cao kỹ năng số cho người dân, tập trung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, nhất là đối với người cao tuổi, người dân ở các bản xa trung tâm; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ số trong thanh toán, hóa đơn điện tử, quảng bá, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đề nghị 2 bên sớm bố trí đầu mối phối hợp, rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm, ưu tiên các giải pháp thiết thực, khả thi, tránh đầu tư dàn trải; duy trì đánh giá định kỳ 6 tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hiệu quả hợp tác.

Chuyên gia Công nghệ thông tin, VNPT Lai Châu giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cấp xã, phường.

Tại hội nghị, Chuyên gia Công nghệ thông tin, VNPT Lai Châu đã tham luận giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cấp xã, phường.

Nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên là cam kết chiến lược lâu dài, tạo nền tảng thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương, đồng chí Lưu Đình Thắng - Phó Giám đốc VNPT Lai Châu khẳng định, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý hành chính, y tế, giáo dục, du lịch, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời cam kết ưu tiên các công nghệ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn; bố trí nguồn lực bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai; đồng thời đồng hành trong đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao tri thức, kỹ năng số và xây dựng lộ trình chuyển đổi số bài bản, bền vững cho phường Đoàn Kết.

Đồng chí Lưu Đình Thắng - Phó Giám đốc VNPT Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Sau khi thống nhất các nội dung, 2 bên đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030.

Lãnh đạo VNPT Lai Châu và phường Đoàn Kết ký kết thỏa thuận hợp tác hiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu dự hội nghị và đại diện 2 cơ quan chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng sự hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Nhân dịp này, VNPT Lai Châu tặng UBND phường Đoàn Kết 5 bộ đèn năng lượng mặt trời với mong muốn đồng hành cùng địa phương trong xây dựng hạ tầng chiếu sáng xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo VNPT Lai Châu trao biển biểu trưng 5 bộ đèn năng lượng mặt trời cho đơn vị trường học thuộc phường Đoàn Kết.