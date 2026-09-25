Phường Đô Vinh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Ngày 25-9, UBND phường Đô Vinh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội phường Đô Vinh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt 2.752,6 tỷ đồng, bằng khoảng 80% kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 9,6%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị sản xuất ước đạt trên 2.066,6 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt doanh thu trên 473,9 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 27,54 tỷ đồng, bằng 156,22% kế hoạch năm; thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 189,17 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện theo quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy chính quyền và các nhiệm vụ giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và quản lý đô thị, phường đã tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai được chú trọng; nhiều nhiệm vụ liên quan đến đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai. Công tác chỉnh trang đô thị, thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm, UBND phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thu ngân sách, thương mại - dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn; tăng cường quản lý đất đai, đô thị, xây dựng và môi trường. Đồng thời, quan tâm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.