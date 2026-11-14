Phường Đô Vinh tổ chức hội thao chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Ngày 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao.

Hội thao thu hút hơn 200 vận động viên thuộc 7 đội thi đến từ 15 tổ dân phố; các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường. Các đội tham gia thi đấu 4 môn, gồm: Kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, góp nước chống hạn, kẹp bóng về đích. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Các đội thi kéo co.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ và Nhân dân. Đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho các đội thi ở từng nội dung thi đấu.