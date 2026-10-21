Phường Đô Vinh quy tập hài cốt liệt sĩ tại Tổ dân phố Lương Tri

Ngày 21-10, phường Đô Vinh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Bính tại Tổ dân phố Lương Tri.

Lãnh đạo phường Đô Vinh tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Bính.

Theo thông tin, liệt sĩ Nguyễn Bính sinh năm 1916, quê quán xã Nhơn Sơn, huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải (cũ). Đồng chí là cán bộ tuyên truyền xã, công tác tại xã Thuận Xuyên (cũ); hy sinh vào tháng 6-1948 khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng tại thôn Lương Tri (cũ).

Nơi hy sinh và nơi an táng ban đầu của liệt sĩ là khu vực Mương Cái, thôn Lương Tri (nay thuộc khu vực kênh Bắc, Tổ dân phố Lương Tri, phường Đô Vinh). Phần mộ được gia đình xây bằng đá, có bia khắc tên liệt sĩ Nguyễn Bính.

Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần thể hiện lòng tri ân đối với người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của gia đình và thân nhân liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Tại phần mộ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau nghi thức tưởng niệm, hài cốt liệt sĩ được tổ chức di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải).

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.