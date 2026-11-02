Phường Đô Vinh phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Ngày 2-11, Đảng ủy phường Đô Vinh tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Thường trực Đảng ủy phường Đô Vinh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Tại chương trình, phường Đô Vinh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng lời phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động được 80 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cá nhân, tổ dân phố và các nguồn lực xã hội, góp phần chung tay chăm lo đời sống người nghèo, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Đô Vinh ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Cùng với đó, phường triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa năm 2026, kêu gọi sự chung tay, đóng góp của các tổ chức, cá nhân nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm đối với quân và dân nơi biển, đảo; góp phần động viên, hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua đợt phát động, phường Đô Vinh tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo, đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, hướng về biển, đảo quê hương.