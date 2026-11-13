Phường Đô Vinh họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Chiều 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đến dự có đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh và các tổ chức chính trị - xã hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Thu Mai tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh.

Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp hỗ trợ gần 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025 với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà cho 28 hộ với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thường xuyên, toàn phường đã trao hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào như: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai chụp hình lưu niệm với các đại biểu.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.