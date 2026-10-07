Phường Đô Vinh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Chiều 7-10, UBND phường Đô Vinh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026).

Tại hội nghị, UBND phường Đô Vinh đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội quý III trên địa bàn phường. Lãnh đạo UBND phường biểu dương, ghi nhận doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Doanh nhân trao đổi tại hội nghị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao đổi, kiến nghị một số vấn đề khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, thuế, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Qua đó, lãnh đạo phường đã nắm bắt, trao đổi, giải đáp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới.