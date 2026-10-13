Phường Đô Vinh: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết tháng 9, phường Đô Vinh đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 25,8 tỷ đồng, đạt 73,24% kế hoạch năm. UBND phường đã và đang triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026 và một số công trình vừa được giao bổ sung.

Tăng tốc thi công

Dự án Trường Mầm non Nha Hố (Tổ dân phố Nha Hố) được giao vốn triển khai xây mới trong năm 2026 với tổng mức đầu tư 8,1 tỷ đồng. Do gặp khó khăn trong quá trình tổ chức đấu thầu nên đến tháng 7 mới bắt đầu thi công, nhưng đến nay khối lượng xây dựng công trình đã đạt kết quả tích cực. Khối phòng học chính đã xong phần móng, sàn, cột và các hạng mục kỹ thuật; hạng mục tường rào được thi công song song nhằm bảo đảm kịp tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn trong năm 2026.

Công trình Trường Mầm non Nha Hố đang được đẩy nhanh thi công.

Tại Tổ dân phố 1, công trình bê tông hóa hẻm 924, đường 21 tháng 8 với tổng mức đầu tư 500 triệu đồng đã hoàn thành vào tháng 7. Bà Nguyễn Thị Hoa (người dân Tổ dân phố 1) cho biết: "Tuyến hẻm này trước đây là đường bê tông nhỏ, bề ngang chỉ khoảng 2m. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã bị hư hỏng rất nặng. Nhờ được đầu tư xây mới, người dân có được con đường kiên cố, sạch đẹp, rộng hơn, thuận tiện đi lại".

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Đô Vinh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Năm 2026, tổng vốn đầu tư công được tỉnh giao theo phân cấp cho địa phương hơn 35,2 tỷ đồng. Đến ngày 30-9, địa phương đã thực hiện giải ngân hơn 25,8 tỷ đồng, đạt 73,24%. Hiện nay, phường Đô Vinh có 2 công trình đã hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng, có quyết định phê duyệt quyết toán và đang triển khai thanh toán khối lượng hoàn thành; có 2 công trình hoàn thành, nghiệm thu và đã trình thủ tục phê duyệt quyết toán; 13 công trình hoàn thành, nghiệm thu và đang lập thủ tục quyết toán; 6 công trình khởi công mới, đang triển khai thi công theo tiến độ được duyệt, đạt hơn 80% khối lượng thiết kế... Bên cạnh đó, phường cũng đang triển khai thi công 13 công trình khác theo nguồn vốn tỉnh bổ sung trong tháng 8 và phấn đấu tiến độ giải ngân đạt 100% trong năm 2026.

Nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ

Ông Lê Hoàng Chương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương phường Đô Vinh cho biết, từ đầu năm đến nay, phường Đô Vinh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành kế hoạch triển khai, bảo đảm kết thúc quý IV đạt 100% tiến độ. Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công phường Đô Vinh do Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban luôn chỉ đạo sát sao, tháo gỡ các vướng mắc kịp thời ngay khi phát sinh; khối lượng thi công xong được nghiệm thu định kỳ hằng tuần... Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các phòng, ban làm việc, giải quyết công việc vào cuối tuần nếu cần. Đối với các đơn vị thi công, địa phương yêu cầu huy động nguồn lực để tiến hành triển khai, nếu tiến độ chậm sẽ xử lý theo quy định.

Ngoài những giải pháp nêu trên, phường Đô Vinh cũng triển khai giám sát, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án cụ thể. Có thể kể đến như Dự án Trường Mầm non Nha Hố, thời điểm bắt đầu thi công muộn hơn so với dự kiến nên lãnh đạo phường đã chỉ đạo triển khai song song 3 hạng mục chính của dự án là xây dựng trường học, xây dựng tường rào và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công tăng cường máy móc, tăng ca thi công. Nhờ đó, đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân của dự án này đã đạt hơn 70%.

Để bảo đảm đến hết tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt 95%, UBND phường đã làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tư vấn và nhà thầu kiểm tra tiến độ. Qua đó, các đơn vị, nhà thầu được giao nhiệm vụ, mốc hoàn thành và ký cam kết bảo đảm tiến độ những tháng cuối năm 2026. "Phường Đô Vinh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết năm 2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Đồng thời, tăng cường xử lý các công trình, dự án tồn đọng; thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là lĩnh vực đô thị, thương mại - dịch vụ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế địa phương", ông Lê Hoàng Chương cho biết.