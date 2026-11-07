Phường Đô Vinh: Chăm lo mái ấm cho người nghèo

Từ những căn nhà xuống cấp, tạm bợ, hiện nay nhiều hộ nghèo ở phường Đô Vinh đã có nơi ở kiên cố nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Mặt trận, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Những mái nhà Đại đoàn kết mới không chỉ giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa đến mà còn tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống, vươn lên trong thời gian tới.

An cư trong những ngôi nhà mới

Trong căn nhà Đại đoàn kết vừa được hoàn thiện, bà Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1961, ở Tổ dân phố 8) vui mừng khi gia đình có được nơi ở khang trang sau nhiều năm sống chật vật trong căn nhà tạm bợ, thường xuyên dột mỗi khi mưa đến. Chồng bà là ông Lê Quang Dũng (sinh năm 1953), bị tai biến, phải nằm một chỗ. Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc chồng, bà Hương nhận gia công hạt điều tại nhà để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Với hoàn cảnh ấy, việc xây dựng lại nhà ở gần như vượt quá khả năng của gia đình. “Trước đây, mỗi khi mưa gió, tôi rất lo vì nhà cửa xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Tuy muốn sửa sang lại nhà nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên đành chịu. Hiện nay được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi có nơi ở kiên cố nên cũng yên tâm hơn”, bà Hương chia sẻ. Căn nhà có diện tích 50m², với tổng kinh phí xây dựng 138 triệu đồng. Riêng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 8 hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền mặt để gia đình trang trải chi phí hoàn thiện căn nhà.

Lãnh đạo phường Đô Vinh trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Quang Dũng.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bà Nguyễn Thị Thúy Thoa (sinh năm 1979, ở Tổ dân phố 1) một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn học sau khi chồng qua đời vào năm 2025. Thu nhập từ công việc công nhân chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt và việc học của các con nên bà không có điều kiện sửa chữa căn nhà cũ được xây bằng bùn đất, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Mới đây, căn nhà cũ của mẹ con bà đã được thay thế bằng ngôi nhà mới có diện tích 65m², gồm một trệt và một gác, với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Ngôi nhà do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh phối hợp với Công ty TNHH Innoflow NT hỗ trợ xây dựng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 60 triệu đồng. “Trước đây, mỗi khi mưa gió, cả gia đình lại lo lắng vì nhà dột, không bảo đảm an toàn. Được hỗ trợ xây nhà mới, mẹ con tôi mừng lắm. Từ nay, các con có chỗ ở ổn định, tôi cũng yên tâm làm ăn”, bà Thoa bộc bạch.

Chung tay chăm lo cho người nghèo

Đối với những người làm công tác Mặt trận, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón nhận ngôi nhà mới, không còn phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Mỗi ngôi nhà được xây dựng không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để các gia đình yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Trong năm nay, phường Đô Vinh đã xây 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 2 căn được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”, với mức 60 triệu đồng/căn; 3 căn còn lại được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gồm 2 căn với mức 60 triệu đồng/căn và 1 căn được hỗ trợ 130 triệu đồng. Địa phương đang triển khai xây thêm 3 căn. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ, địa phương còn vận động, kết nối các nguồn lực xã hội, huy động ngày công để giúp các gia đình xây dựng nhà ở.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng từ sự chung tay của cộng đồng.

Theo bà Đậu Thị Lam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh, thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, Mặt trận phường sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và vận động các nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho người dân. Địa phương xác định công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ trước mắt mà cần có giải pháp lâu dài, thiết thực. Trong đó, chăm lo nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp giải quyết nhu cầu thiết yếu mà còn tạo điểm tựa để mỗi gia đình yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.