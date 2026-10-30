Phường Đô Vinh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn

Sáng 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh phối hợp với chùa Linh Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Quang Dũng, trú tại Tổ dân phố 8. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lãnh đạo phường Đô Vinh trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Quang Dũng.

Gia đình ông Lê Quang Dũng có hoàn cảnh khó khăn, hiện có 2 nhân khẩu sinh sống tại địa phương. Ông Dũng bị tai biến, nằm một chỗ, vợ ông là bà Nguyễn Thị Thu Hương thường xuyên đau ốm, sức khỏe suy giảm do tuổi tác. Hằng ngày, bà vừa chăm sóc chồng, vừa nhận gia công hạt điều để trang trải cuộc sống. Do không có điều kiện tích lũy, hai vợ chồng phải sống trong căn nhà cũ tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Tường nhà được che chắn bằng tôn cũ, mái tôn hư hỏng, thường xuyên bị dột mỗi khi mùa mưa đến, không bảo đảm an toàn.

Căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng là căn nhà cấp 4 với diện tích 50m², kết cấu tường gạch, mái tôn, nền lát gạch men, tổng kinh phí gần 138 triệu đồng. Trong đó, chùa Linh Sơn hỗ trợ 110 triệu đồng, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 8 vận động đóng góp 27,95 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh và các đơn vị trao quà cho gia đình ông Lê Quang Dũng.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh đã trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà, động viên gia đình ông Dũng. Căn nhà mới giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đối với những hộ khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.