Phường Định Công với bài toán hạ tầng giao thông tĩnh
Tại phường Định Công, những ngày qua, địa phương đã tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn. Đến nay, 16/18 điểm vi phạm đã bị xử lý, hai điểm còn lại sẽ tiếp tục được giải quyết trong thời gian tới. Khi các điểm trông giữ phương tiện không phép lần lượt bị đóng cửa, nhu cầu gửi xe của người dân lại đặt ra bài toán mới, đòi hỏi giải pháp lâu dài về quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông tĩnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-dinh-cong-voi-bai-toan-ha-tang-giao-thong-tinh-246261109161430049.htm