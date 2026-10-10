Phường Định Công tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Toàn cảnh lễ thông xe kỹ thuật cầu qua sông Tô Lịch đối diện ngõ 282 Kim Giang. Ảnh: Huy Hoàng

Công trình được thông xe thuộc dự án xây dựng 4 cầu bê tông cốt thép theo quy hoạch, được đầu tư với tổng mức vốn 144,794 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 42,5m, chiều rộng 30m, tải trọng thiết kế HL93. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giao thông giữa hai bên sông Tô Lịch, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công nhấn mạnh, công trình hoàn thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn. Đây cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại tại sự kiện. Ảnh: Huy Hoàng

Lãnh đạo UBND phường ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai. Việc người dân chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho dự án được thực hiện là yếu tố quan trọng góp phần đưa công trình về đích.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhân dân Tổ dân phố 31, bà Cung Thị Thúy, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 31, bày tỏ niềm vui trước công trình mà người dân khu vực mong đợi từ lâu. Theo bà, cây cầu giúp rút ngắn quãng đường đi lại, cải thiện cảnh quan và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đời sống của các hộ dân hai bên sông.

Liên hoan đồng diễn dân vũ với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Định Công. Ảnh: Huy Hoàng

Cùng với hoạt động hoàn thiện hạ tầng, phường Định Công cũng tổ chức chương trình “Đồng diễn dân vũ”, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Định Công.

Màn đồng diễn được diễn ra với không khí sôi nổi ngay tại cầu qua sông Tô Lịch, đối diện ngõ 282 Kim Giang.

Màn đồng diễn được diễn ra với không khí sôi nổi ngay tại cầu qua sông Tô Lịch, đối diện ngõ 282 Kim Giang ngay sau khi được thông xe. Ảnh: Huy Hoàng

Việc tổ chức các hoạt động trên thể hiện sự quan tâm của phường Định Công đối với cả nhiệm vụ phát triển hạ tầng và đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, hiện đại, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn cảnh quan, trật tự đô thị và xây dựng cộng đồng đoàn kết.