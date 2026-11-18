Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: PV

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và sự hưởng ứng của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, hướng mạnh về khu dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động được gắn với xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị và chăm lo an sinh xã hội.

Toàn phường có 33/35 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, 26.651 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại 23 điểm, thu hút hơn 7.000 lượt người tham gia. Nhiều công trình, mô hình cộng đồng được triển khai như tranh tường tại ngõ 120 Kim Giang với diện tích 305m², sân chơi cộng đồng tại tổ dân phố 32 và mô hình tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị trên phố Đại Từ.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong năm, phường vận động hiến 1.194 đơn vị máu; đóng góp Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 637 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 621 triệu đồng; hỗ trợ 368 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí 278,5 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai với 3 đoàn giám sát của MTTQ, 4 cuộc giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Thanh tra nhân dân giám sát 2 chuyên đề và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng kiểm tra 16 công trình, dự án.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công Trần Hữu Chúc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Hữu Chúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết được thể hiện từ những việc làm cụ thể trong mỗi khu dân cư, từ tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau đến ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng chí đề nghị mỗi gia đình, mỗi người dân tiếp tục phát huy trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng các tổ dân phố văn hóa, đoàn kết, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Định Công Khương Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Khương Quốc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Định Công ghi nhận những kết quả của MTTQ và các tổ chức thành viên; đồng thời đề nghị trong năm 2027 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát địa bàn dân cư, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. MTTQ phường cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, an sinh xã hội và cải cách hành chính; vận động người dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, phân loại rác thải và xây dựng các mô hình tự quản.

Lãnh đạo phường Định Công trao khen thưởng cho các tập tể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Ảnh: PV

Nhân dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.