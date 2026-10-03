Phường Định Công nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở

Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Sỹ Phong phát động lễ ra quân. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Sỹ Phong nhấn mạnh, trong quá trình đô thị hóa, mật độ dân cư trên địa bàn ngày càng cao, các loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, cơ sở dịch vụ phát triển, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu kiến thức về an toàn phòng cháy và kỹ năng thoát nạn.

Theo đồng chí Nguyễn Sỹ Phong, đợt diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, đánh giá khả năng phối hợp của các lực lượng PCCC cơ sở và hiệu quả hoạt động của trang thiết bị tại khu dân cư.

Phường Định Công đặt mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền bằng các tình huống thực tế, nâng cao ý thức của người đứng đầu cơ sở và nhân dân; chủ động xử lý, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trong đó, phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ được xác định là yếu tố quan trọng trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.

Tại buổi lễ, đại diện Tổ dân phố 15 khẳng định quyết tâm đưa công tác PCCC trở thành nhiệm vụ thường xuyên tại khu dân cư. Lực lượng cơ sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trang bị phương tiện PCCC cơ bản, tạo lối thoát nạn thứ hai; duy trì ứng trực, kiểm tra trang thiết bị chữa cháy và chủ động phối hợp với các lực lượng khi có sự cố.

Các lực lượng tổ chức của phường Định Công thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau lễ phát động, đoàn xe tuyên truyền của Công an phường cùng20 xe máy gắn cờ tuyên truyền của Đoàn Thanh niên xuất phát, đi qua các tuyến phố trên địa bàn, lan tỏa thông điệp về an toàn PCCC và CNCH đến người dân.

Lãnh đạo phường Định Công cùng các lực lượng và người dân tổ dân phố tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Huy Hoàng

Từ 9h30 đến 10h30 cùng ngày, phường tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại số 29 ngõ 364/134 đường Giải Phóng, Tổ dân phố 15. Tình huống giả định là cháy do sự cố thiết bị điện tại một hộ gia đình. Theo phương án, đám cháy xảy ra trong khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy như vải, nhựa tổng hợp, gỗ, mút xốp, tạo ra lượng lớn khói và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mắc kẹt.

Trước tình huống giả định, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai phương án xử lý, tổ chức chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản. Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đoàn Thanh niên, lực lượng dân phòng và các bộ phận liên quan được yêu cầu phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đáng chú ý, tình huống diễn tập được xây dựng sát với đặc điểm khu dân cư, qua đó giúp lực lượng cơ sở rèn luyện khả năng phát hiện, xử lý sự cố ngay từ ban đầu; đồng thời nâng cao kỹ năng phối hợp, chỉ huy, điều hành khi xảy ra cháy, nổ. Việc tổ chức thực tập cũng góp phần đánh giá khả năng hoạt động của lực lượng PCCC dân phòng và trang thiết bị chữa cháy tại địa bàn dân cư.