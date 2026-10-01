Phường Định Công hoàn thành 11/11 chỉ tiêu sau 9 tháng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 9 tháng, phường Định Công hoàn thành 11/11 chỉ tiêu năm 2026; hoàn thành 86/133 nhiệm vụ thành phố giao, 47 nhiệm vụ còn lại đang trong thời gian thực hiện. Thu ngân sách đạt 1.709 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm. Công tác văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Trong quản lý đất đai, xây dựng, phường đã cấp 125 giấy phép xây dựng, kiểm tra 125 công trình, không có trường hợp sai phép; cấp 82 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 15 giấy đăng ký đất đai lần đầu. Đặc biệt, chiến dịch “45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" đã hoàn thành làm sạch 22.521 thửa đất, đạt 100%, đứng thứ 2 toàn thành phố. Phường đang triển khai 17 dự án đầu tư công, tỷ lệ giải ngân đạt 91%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quang Trung ghi nhận những nỗ lực của UBND phường, các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng. Đồng chí nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm còn nhiều việc khó, yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng, điểm nghẽn và vấn đề người dân quan tâm.

Trong đó, phường tiếp tục tập trung quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị; xây dựng lộ trình xử lý các cơ sở vi phạm xây dựng, đất đai trên đất dự án, đất nông nghiệp, phấn đấu xử lý các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 31-12-2026. Đồng chí cũng yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm; tập trung hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tăng cường phòng cháy, chữa cháy, quản lý đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND phường Định Công yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026.