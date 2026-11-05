Phường Định Công đối thoại gỡ vướng mắc dự án nhà ở của Tập đoàn Mường Thanh
Sáng 5/11, UBND phường Định Công đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xử lý vi phạm và bảo đảm an sinh xã hội tại bốn tòa chung cư CT11, CT12A, B và C thuộc Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ. Việc thực hiện kế hoạch nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh, bảo đảm kỷ cương pháp luật và quyền lợi chính đáng của cư dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-dinh-cong-doi-thoai-go-vuong-mac-du-an-nha-o-cua-tap-doan-muong-thanh-246261105211543676.htm