Phường Định Công đối thoại gỡ vướng mắc dự án nhà ở của Tập đoàn Mường Thanh

UBND phường Bình Hòa (TP HCM) vừa niêm yết công khai thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết đơn thư liên quan đến ba dự án gồm Roxana Plaza, Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh và Khu dân cư Vĩnh Phú II. Cả ba dự án đều nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương trước đây và từng phát sinh khiếu nại, tranh chấp kéo dài nhiều năm.