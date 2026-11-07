Phường Định Công: Củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên tổ dân phố 6, 7, 8, phường Định Công. Ảnh: PV

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2026 cho thấy, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại liên tổ dân phố 6, 7, 8 được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. 3 tổ dân phố hiện có khoảng 2.400 hộ với 7.500 nhân khẩu. Công tác chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm, cả 3 tổ dân phố không còn hộ nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Cùng với đó, hạ tầng đô thị từng bước được chỉnh trang, cải thiện. Phường đã chỉnh trang, tái thiết hơn 200m ngõ 99 Định Công Hạ bằng nền bê tông; hơn 250m tại các ngõ, ngách được nâng cấp hệ thống thoát nước và đổ bê tông, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Tại ngày hội, các đại biểu cũng nghe tham luận về vai trò của tinh thần đoàn kết trong xây dựng khu dân cư và trách nhiệm của mỗi gia đình trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Định Công Khương Quốc Hưng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: PV

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Định Công Khương Quốc Hưng nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết được vun đắp từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, như giúp đỡ các gia đình khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh và cùng tham gia giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa. Cùng với đó, cần quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và những hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo phường biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: PV

Dịp này, phường Định Công công bố quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa, biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, 12 hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 tổ dân phố được trao quà động viên, chia sẻ.